Lucila Martínez llama a reforzar la prevención del cáncer de mama y garantizar atención digna y tratamientos

Morelia, Michoacán, a 19 de octubre de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la regidora de Morelia, Lucila Martínez Manríquez, hizo un llamado a las mujeres a realizarse estudios de mastografía y a las autoridades e instituciones de salud a garantizar diagnósticos oportunos, tratamientos accesibles y atención digna, así como acompañamiento emocional para las pacientes y sus familias.

De acuerdo a datos oficiale en Morelia se detectan alrededor de 150 casos de cáncer de mama al año y se estima que 70 mujeres fallecen por esta causa, pero cuando la enfermedad se identifica oportunamente, las posibilidades de supervivencia pueden alcanzar hasta el 95 por ciento, por lo que es fundamental fortalecer la prevención.

La regidora reconoció las acciones de la campaña Activa de Morelia Rosa y los esfuerzos que se realizan en Michoacán la Secretaría de Salud y otras instituciones, pero consideró necesario cerrar filas desde todas las instituciones para ampliar el acceso a estudios preventivos, garantizar tratamientos y acercar los servicios de salud a las comunidades más alejadas.

Destacó que la lucha contra el cáncer no es únicamente médica, sino también humana, ya que las pacientes y sus familias necesitan atención digna, apoyo emocional y redes de acompañamiento, además de acceso oportuno a medicamentos, insumos y tratamientos, sin que las dificultades económicas o las carencias de los servicios de salud se conviertan en una barrera.

Lucila Martínez enfatizó que la prevención y la atención integral deben fortalecerse durante todo el año, no solamente en fechas conmemorativas y llamó a mantener campañas de detección, mejorar el acceso a los servicios y garantizar que ninguna mujer quede sin atención por vivir en una comunidad alejada o carecer de recursos.

Finalmente, reiteró que continuará visitando instituciones y apoyando, dentro de sus posibilidades, a pacientes y familias que enfrentan esta enfermedad, tras afirmar que la lucha contra el cáncer de mama es una responsabilidad compartida y convocó a trabajar unidos por la prevención, los tratamientos oportunos y una atención sensible y digna para todas las mujeres y pacientes diagnosticados con cáncer.