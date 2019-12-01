Lucila Martínez fortalece el vínculo ciudadano para atender necesidades de las colonias de Morelia

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2026.- Las necesidades de Morelia no siempre se conocen desde una oficina, muchas veces se encuentran en las calles, en las colonias y en las conversaciones con quienes viven diariamente los problemas de sus comunidades, bajo esta visión, la regidora Lucila Martínez Manríquez mantiene una agenda de recorridos y encuentros ciudadanos para escuchar, recibir solicitudes y dar seguimiento a las principales demandas de las y los morelianos.

Durante estos acercamientos, la regidora ha recibido planteamientos relacionados con el alumbrado público, tanto por la necesidad de ampliar la cobertura como por fallas en el funcionamiento de las luminarias, además de reportes de baches, inconformidades por los cobros del servicio de agua potable y problemas de abastecimiento en distintas zonas del municipio.

A estas necesidades se suma una inquietud que comienza a cobrar mayor relevancia entre las familias, la generación de oportunidades económicas. Ciudadanas y ciudadanos han planteado la importancia de impulsar más proyectos productivos, alternativas de autoempleo y acciones que permitan abrir nuevas fuentes de trabajo.

Desde su responsabilidad como regidora, Lucila Martínez busca dar cauce a estas demandas por distintas vías, ya sea mediante la gestión y el enlace con las dependencias municipales correspondientes para atender problemas de servicios públicos, o bien, a través de propuestas e iniciativas que puedan llevarse al Cabildo cuando las necesidades ciudadanas así lo requieran.

En el Ayuntamiento de Morelia, la regidora preside la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación, además de integrar las comisiones de Desarrollo Económico, Comercio y Trabajo, así como la de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, espacios desde los que también puede impulsar planteamientos en beneficio de la población.

Lucila Martínez señaló que mantener el contacto directo con la ciudadanía permite conocer de primera mano sus necesidades, identificar prioridades y construir soluciones desde la realidad de cada colonia y comunidad, por lo que continuará con los recorridos y encuentros para escuchar a las familias, canalizar sus solicitudes y trabajar para que sus planteamientos tengan una respuesta.