Los Reyes pinta de rosa octubre y refuerza la lucha contra el cáncer de mama

Los Reyes, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- Octubre llega a Los Reyes con una agenda enfocada en prevenir, detectar y acompañar a las mujeres frente al cáncer de mama, mediante el programa “Rosa por Ellas”, impulsado por el Gobierno Municipal de Humberto Jiménez Solís, que contempla actividades de sensibilización, servicios preventivos y espacios de apoyo para pacientes y sobrevivientes, así como en apoyo a familiares.

La campaña tendrá como uno de sus principales encuentros la Feria Rosa, programada para el próximo 11 de octubre en la plaza principal, además de un encuentro con mujeres que enfrentan cáncer, el taller “Creando Esperanzas”, entrega de brasieres oncológicos y el encendido de luces rosas en Palacio Municipal, como parte de una agenda que busca llevar el mensaje de prevención a toda la población.

La actividad central será la Caminata de la Esperanza, que se realizará el 16 de octubre a las 19:00 horas, con salida desde el Obelisco, en una convocatoria abierta a mujeres, familias y ciudadanía para hacer visible la importancia de la detección temprana y el acompañamiento durante el tratamiento.

El presidente municipal Humberto Jiménez Solís señaló que estas acciones buscan que octubre no sea solamente un mes de campañas, sino un periodo para acercar información, servicios y apoyo a las mujeres, con la participación del DIF Municipal, presidido por Evangelina Solís, y la coordinación con instituciones del sector salud.

La estrategia se sostiene en acciones que el Ayuntamiento ha venido desarrollando de manera permanente, entre ellas jornadas gratuitas de detección oportuna, mastografías, pruebas de Papanicolaou y campañas de sensibilización para promover la autoexploración y la atención ante cualquier signo de alerta.

El acompañamiento también contempla la entrega de prótesis de mama, brasieres oncológicos e insumos especializados, además de apoyo para traslados a consultas y tratamientos fuera del municipio, mientras que el Ayuntamiento mantiene la gestión de recursos para que las familias puedan acceder al programa estatal de 4 mil pesos mensuales destinado a quienes enfrentan esta enfermedad.

Como parte de este respaldo, el presidente municipal y su familia donaron el vehículo “Pinamóvil” a la Fundación Ayuda Sin Barreras, unidad destinada al traslado gratuito de pacientes con cáncer de Los Reyes hacia hospitales especializados de distintas regiones del país.

Con esta agenda, Humberto Jiménez llamó a las mujeres a participar en las actividades de octubre, informarse, realizarse sus revisiones y no dejar pasar cualquier señal de alerta, bajo la premisa de que la prevención y la detección oportuna pueden hacer la diferencia frente al cáncer de mama.