Los Reyes celebra con orgullo y tradición el Mes Patrio con distintas actividades: Humberto Jiménez Solís

Los Reyes, Michoacán, a 12 de septiembre de 2025.- El presidente municipal Humberto Jiménez Solís destacó que las y los reyenses están viviendo unas Fiestas Patrias llenas de tradición, cultura y unión familiar, gracias a la serie de actividades que se han llevado a cabo en la Plaza Principal y diferentes puntos de la ciudad.

“Son eventos que fortalecen la convivencia, el orgullo por nuestras raíces y que nos unen como comunidad”, afirmó el edil, quien refrendó su compromiso de seguir impulsando la cultura y el deporte como herramientas para la reconstrucción del tejido social.

Durante esta semana, las y los reyenses han disfrutado de una serie de eventos que llenaron de vida la Plaza Principal y distintas calles del municipio. Entre ellos, destacó la tradicional exhibición de Floreo de Reata, que hizo brillar nuestras raíces mexicanas ante un escenario lleno de espectadores, así como la Rodada Patria 2025, que reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos en un recorrido lleno de energía y unión.

Otra de las noches memorables fue la del Concurso de Aficionados al Canto, que desbordó talento y emociones en un escenario abarrotado, y el Festival de Danza, Música y Baile, en el que participaron niñas, niños y jóvenes contagiando de alegría y tradición a todos los presentes.

Además, este viernes se realiza la elección de la Reina de las Fiestas Patrias 2025, evento que congrega a cientos de familias en la Plaza Principal para disfrutar de un espectáculo gratuito y lleno de entusiasmo. La velada incluye la presentación estelar de la Academia de Baile AG con su show “Reviviendo al Divo de México”, un homenaje que promete emoción y talento sobre el escenario.

El presidente municipal invitó a toda la ciudadanía a seguir participando en las actividades programadas y a disfrutar de los juegos mecánicos que estarán instalados en la plaza principal durante todo el fin de semana.

“Estas fiestas son de todas y todos. Gracias al respaldo del Comité de Festejos Patrios 2025 y al apoyo de la ciudadanía, seguimos escribiendo juntos una historia de orgullo, cultura y unión en Los Reyes”, destacó el alcalde.