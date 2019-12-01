Los migrantes jornaleros no están solos; desde el Congreso defenderemos sus derechos: Xóchitl Ruiz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 20:34:25
Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- Con el objetivo de visibilizar la realidad que enfrentan miles de familias jornaleras migrantes, la diputada Xóchitl Gabriela Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXVI Legislatura Local, organizó y encabezó la presentación del libro “Jornaleros agrícolas migrantes y pequeños productores, hacia la defensa de los Derechos Humanos en las comunidades rurales” en el Congreso del Estado.

Durante su mensaje, la legisladora subrayó que las y los migrantes jornaleros merecen condiciones dignas, protección efectiva de sus derechos y políticas públicas que respondan a su realidad.

“Los migrantes jornaleros sostienen economías, generan desarrollo y fortalecen a sus comunidades, pero muchas veces lo hacen en condiciones de vulnerabilidad. No están solos; desde el Congreso trabajaremos para que sus derechos sean plenamente garantizados”, expresó.

La obra fue coordinada por María Elena Rivera Heredia, Pedro Fernández Carapia y Marco Antonio Tinoco Álvarez, y reúne investigaciones académicas y análisis multidisciplinarios sobre migración laboral, niñez jornalera, salud, remesas, políticas públicas, violencia estructural y desarrollo rural, aportando diagnósticos y propuestas orientadas a fortalecer la respuesta institucional.

Xóchitl Ruiz destacó que esta publicación constituye una herramienta clave para enriquecer el trabajo legislativo con enfoque de justicia social, particularmente en temas como educación, salud, vivienda y trabajo digno en comunidades rurales.

“Desde la Comisión Legislativa de Derechos Humanos reiteramos que el conocimiento debe traducirse en acciones concretas. La dignidad no es negociable y los derechos humanos deben garantizarse en cada rincón de Michoacán”, puntualizó.

La diputada agradeció la presencia del Mtro. Josué Alfonso Mejía Pineda, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como de Pedro Fernández Carapia, presidente de Fuerza Migrante sin Fronteras, en representación de los coordinadores del libro.

Asimismo, participaron autoras y autores de diversos capítulos, entre ellos la Dra. Ana María Méndez Puga, la Mtra. Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, el Dr. Efraín Islas Ojeda y María Elena Rivera Heredia, quienes abordaron temas relacionados con educación, impacto económico y social de las remesas, estrés hídrico, políticas públicas y estudios binacionales sobre jornaleros agrícolas.

La obra, publicada en su primera edición digital en 2025 y de acceso abierto, promueve el diálogo entre academia, sociedad civil y poder público, con el propósito de impulsar políticas públicas con enfoque de derechos humanos en beneficio de las comunidades rurales.

