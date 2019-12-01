Logra Michoacán la tasa de impunidad más baja de México con 67.68 %: Bedolla

Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2026.- De acuerdo con el estudio más reciente de la organización México Evalúa, titulado "Radiografía de la impunidad 2024: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal en México", el estado de Michoacán ha logrado consolidarse como la entidad con el menor índice de impunidad en todo el país.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que estos resultados son el reflejo de una estrategia enfocada en la eficacia institucional y el fortalecimiento de la procuración de justicia.

La entidad alcanzó un porcentaje de impunidad del 67.68 por ciento, la cifra más baja a nivel nacional. Este dato sitúa a Michoacán por encima de estados como Nayarit, Yucatán y Puebla en eficiencia operativa.

En contraste, el reporte señala niveles críticos de impunidad en otras entidades, como es el caso de Jalisco, con un 97.81 por ciento; Morelos, con un 97.61 por ciento; y Guerrero, con un 96.19 por ciento.

"En el estado se han dado avances importantes en materia de procuración de justicia. Los resultados muestran que la investigación y persecución del delito han sido efectivos al contar con instituciones que han fortalecido su actuar", resaltó el mandatario estatal.

Este posicionamiento subraya que Michoacán es la entidad con mayor capacidad de respuesta ante conflictos penales. El logro se atribuye directamente a la coordinación entre la Fiscalía General del Estado (FGE), que ha demostrado una resolución más efectiva de las denuncias presentadas y el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública, al fortalecer su actuar en la prevención y combate al delito.