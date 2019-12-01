Logra Barragán avance histórico para la protección de los animales de compañía

Morelia, Michoacán, a 5 de de diciembre de 2025.- El Congreso del Estado aprobó la reforma impulsada por el diputado Juan Carlos Barragán, mediante la cual los Centros de Atención y Protección Animal de Michoacán estarán obligados a emitir y difundir una cédula de búsqueda cada vez que se reporte la desaparición de una mascota.

Barragán celebró la aprobación al señalar que esta reforma representa un paso firme hacia una política pública moderna de bienestar animal y una acción que reconoce que los animales de compañía también forman parte del tejido familiar y comunitario.

“Hoy dimos un mensaje claro las instituciones deben estar a la altura del cariño, la responsabilidad y el vínculo que millones de personas tienen con sus animales de compañía. La pérdida de una mascota no es un asunto menor. Esta ley responde a una necesidad real de miles de familias”, expresó el legislador.

A partir de esta aprobación, los Centros deberán:

- Emitir y difundir de manera inmediata una cédula de búsqueda cuando se reporte la desaparición de una mascota.

- ⁠Recibir reportes mediante líneas telefónicas, medios digitales o de manera presencial.

- ⁠Incluir información clave, fotografía, nombre del animal, zona y fecha de extravío.

- ⁠Datos de contacto de la persona reportante.

- ⁠Publicar la cédula en las plataformas digitales oficiales del propio Centro para facilitar la búsqueda y coordinación con la ciudadanía.

Barragán destacó que la aprobación de esta ley coloca a Michoacán a la vanguardia nacional en políticas de bienestar animal, fortaleciendo la participación ciudadana y la corresponsabilidad social.

El diputado reiteró que esta ley fue construida escuchando a colectivos, rescatistas y familias que viven la angustia de perder a una mascota sin apoyo institucional.