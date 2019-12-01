Llevan obra de teatro a la caravana migrante en Querétaro 

Querétaro, Querétaro, 14 de diciembre del 2025.- Como parte de las actividades de la Caravana Migrante 2025, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Querétaro llevó por primera vez una obra de teatro a migrantes queretanos en Laredo, Texas, con el objetivo de acompañar el retorno seguro de las familias, especialmente de niñas y niños, a través del arte y la cultura.

La secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain destacó que esta iniciativa marca un precedente al integrar expresiones artísticas dentro de la caravana, la cual por más de dos décadas ha contado con el respaldo de la ciudad de Laredo para apoyar a los paisanos queretanos en su regreso al país.

“Estamos en Laredo, Texas, muy agradecidos por la anfitrionía y el acompañamiento que por más de 20 años nos ha dado esta ciudad para que nuestros paisanos queretanos puedan regresar de forma segura a Querétaro. Pero en esta ocasión, por primera vez trajimos teatro, una compañía maravillosa que ha tenido una presentación ya el día de hoy y va a estar acompañando las actividades”, dijo.

Explicó que el proyecto busca fortalecer la agenda de atención a las infancias migrantes, integrando el arte, la cultura y los derechos humanos como herramientas para promover una cultura de paz durante el trayecto de regreso a México.

Por su parte, Raúl Ángeles, director de la compañía teatral El Palacio de los Títeres, informó que ya se realizó la primera presentación en la frontera y que el grupo continuará ofreciendo funciones en los próximos días como parte de las actividades oficiales de la caravana.

“Hoy tuvimos nuestra primera presentación acá en la frontera y la verdad es que estuvo maravilloso el apoyo con el consulado; vamos a tener funciones el lunes y el martes ya con toda la caravana y con todas las niñas y los niños que nos van a acompañar”.

Las actividades cuentan con la colaboración de la Defensoría de los Derechos Humanos, el Consulado Mexicano en Laredo y autoridades locales de dicha ciudad texana, quienes han respaldado la inclusión del componente cultural dentro del programa de retorno.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, en los próximos días se desarrollarán más acciones artísticas y culturales dirigidas a las familias migrantes que participan en la Caravana Migrante 2025.