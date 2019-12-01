Lleva Quiroga, Michoacán su tradición al mundo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 21:22:16

Quiroga, Michoacán, a 29 de octubre 2025.- Por primera vez en su historia, Quiroga tendrá representación en el reconocido corredor de tradiciones Encuentro de Vida y Muerte en Xcaret, uno de los eventos culturales más importantes de México, donde se reúnen las expresiones más emblemáticas del Día de Muertos.

Así lo dio a conocer la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, quien destacó que esta participación marcará un antes y un después para la proyección turística y cultural del municipio, al posicionarlo como un referente a nivel nacional e internacional.

En ese sentido, agradeció el respaldo del secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy, y del Gobierno del Estado, por brindar apoyo económico y logístico para que Quiroga contara con un espacio en este encuentro internacional.

“Estamos llevando a Xcaret el corazón de nuestras tradiciones, nuestra esencia purépecha y todo el talento de las manos quirogueses. Es una oportunidad invaluable para mostrar al mundo la riqueza cultural de nuestro municipio”, expresó González Sánchez.

Durante la jornada, un equipo del Ayuntamiento de Quiroga trabajó en la instalación del altar de Noche de Muertos, que compartirá espacio con las representaciones de Santa Clara del Cobre, Pátzcuaro y otras localidades michoacanas.

Este altar será inaugurado mañana dentro del corredor Encuentro de Vida y Muerte en Xcaret, donde visitantes de todo el mundo podrán apreciar la autenticidad y el arte que distingue a Quiroga.

“Este logro es fruto del trabajo en equipo, del compromiso y del amor por nuestras raíces. Con acciones como esta, Quiroga se consolida como un municipio con identidad, talento y visión, listo para brillar en los ojos del mundo”, finalizó la alcaldesa.