Llega Titerelia 2026 con 58 funciones y compañías de 10 países

Llega Titerelia 2026 con 58 funciones y compañías de 10 países
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 13:44:56
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Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, invita a disfrutar de la edición 22 del Festival Internacional de Títeres Morelia Titerelia 2026, que se realizará del 25 de noviembre al 6 de diciembre.

En rueda de prensa, la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, destacó la importancia de este festival para acercar el teatro a personas de todas las edades y compartir mensajes a través de las artes escénicas. Reiteró que el Gobierno Municipal seguirá apoyando este encuentro cultural.

La directora general y fundadora de Titerelia, Andrea Mercedes Mendoza Finck, informó que participarán 21 compañías de 10 países: México, Chile, Colombia, Argentina, España, Cuba, Guatemala, Italia, Alemania y Hong Kong.

El programa contempla 58 funciones, un taller de animación de títeres de guante y una presentación de libros. Las actividades llegarán a 10 ciudades: Morelia, Tarímbaro, Pátzcuaro, Zamora, Uruapan, Apatzingán, Lagunillas, Tlalpujahua, San Miguel de Allende y León.

Pablo Alejandro Tena García, director de producción del festival, informó que las primeras funciones escolares comenzarán el 25 de noviembre en el Foro Titerelia, en Tarímbaro. La inauguración oficial será el sábado 28 de noviembre, a las 18:00 horas, sobre la avenida Madero, frente a Catedral, con un homenaje al compositor Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri.

Por su parte, el director del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, invitó a la presentación de la obra Juan, María y los novecientos, el 27 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Teatro del Colegio de Morelia.

La secretaria de Cultura invitó a consultar las redes sociales de Titerelia y de la dependencia municipal para conocer el programa completo y las actividades del festival.

En la rueda de prensa también estuvieron Emilio Herrera Cuadra, secretario de Turismo y Cultura de Uruapan; Alejandra Cristina Nava Chimal, directora de Cultura de Tlalpujahua, y Ulises Buenrostro Espinoza, titular del Departamento de Fomento Económico y director del Teatro Constitución de Apatzingán.

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