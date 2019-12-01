Llaman a cuidar el agua, por desfogue de la presa Zimapán en Querétaro

Corregidora, Querétaro, a 5 de septiembre de 2025.- La secretaria de Gobierno de Corregidora, Cristina Fernández de Cevallos y Chavarría, exhortó a la ciudadanía a cuidar y concientizar el uso del agua por el desfogue de la presa Zimapán, ya que ante este hecho habrá cortes temporales en distintas colonias y comunidades de la demarcación.

Explicó que con el desfogue controlado por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el sistema Acueducto II, que suministra el agua potable a la zona metropolitana, ocasionará un abasto intermitente e irregular en el municipio.



“Es importante subrayar que estas acciones dependen directamente del gobierno Federal, quien es el encargado operativo tanto del desfogue de la presa como de la pausa en el Acueducto II; en cuanto el gobierno Federal concluya las maniobras y dé la autorización para reactivar el Acueducto II, el servicio de agua será restablecido”, dijo.

Recalcó que, mientas se normaliza el suministro de agua potable, este servicio será rotativo, con el objetivo de distribuir el vital líquido de forma equitativa en toda la zona metropolitana de Querétaro.

“Hacemos un llamado a la población a ahorrar, almacenar y usar responsablemente el vital líquido durante el periodo de contingencia”.



Cabe mencionar que Conagua y CFE determinaron adelantar el desfogue controlado de la presa Zimapán, el cual estaba programado para este viernes, 5 de septiembre a las 12:00 horas, pero comenzó a las 8:00 horas.