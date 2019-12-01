Llama Paul Ospital a no utilizar recursos de programas con fines electorales en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 18:50:46

Querétaro, Querétaro, a 10 de enero de 2026.- El diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital, lanzó una advertencia al Partido Acción Nacional (PAN): utilizar programas públicos con fines partidistas o en favor de un candidato constituye un delito penal que puede derivar en cárcel.

“Quiero recordarles que usar programas públicos a favor de un partido o de un candidato en particular es un tema privativo de la libertad, es penal, se van a ir al bote. La elección de 2027 no debe repetirse esta práctica”.

El legislador reveló que incluso militantes dentro de las estructuras partidistas han manifestado inconformidad y han hecho llegar evidencias sobre el presunto uso indebido de programas sociales con fines electorales.

Recordó que durante la elección judicial pasada se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales contra el programa Contigo y la Secretaría de Desarrollo Social, por movilizar beneficiarios en favor de un “acordeón” que circuló para influir en el Poder Judicial.

“Con pruebas, audios, videos y fotografías tuvimos toda la evidencia de cómo se movilizaron con los programas sociales del gobierno del Estado”.

Ospital advirtió que este esquema podría replicarse en la elección de 2027, por lo que la denuncia presentada debe considerarse una alerta temprana para evitar que se vuelva a utilizar la política social como herramienta electoral.