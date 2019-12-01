Llama Mauricio Kuri a promulgar Ley Oli en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 19 de noviembre del 2025.- A través de un video en redes sociales, el gobernador, Mauricio Kuri González, hizo un respetuoso llamado a las y los diputados locales para que hagan el análisis a fondo y aprobar la Ley de Bienestar Animal, mejor conocida como Ley Oli, esto con la finalidad de tener las herramientas necesarias para castigar y erradicar la crueldad, el abuso y la violencia contra cualquier animal.

“Hoy no se trata de política: este tema toca valores esenciales; en Querétaro creemos en la vida, en el respeto, en la dignidad; el sufrimiento de un animal es una realidad que también nos requiere como sociedad, sabemos que hay muchos temas que reclaman nuestra atención todos los días, pero este no puede seguir esperando. Les pido que escuchen la voz de la ciudadanía, que tomen en cuenta la evidencia del daño y que den trámite inmediato para aprobar la Ley Oli, es momento de actuar con decisión y sin más demora”, expresó.

Recordó que desde hace cinco meses se presentó dicha Ley, cumpliendo con un compromiso moral y respondiendo a organizaciones de la sociedad civil; añadió que esta acción también ayudará a fomentar la corresponsabilidad y a buscar entornos seguros para las y los animales, motivo por el cual también exhortó a las y los padres de familia a fomentar el cariño y el respeto por los animales, desde casa.

“Sabemos que esta es una responsabilidad compartida, también hago un llamado a cada familia, a cada hogar, enseñemos a nuestras hijas e hijos que los animales son seres sensibles, no objetos; que sienten dolor, miedo y también cariño. A la justicia le toca poner los límites y a la sociedad nos toca alzar la voz y poner el corazón; demostremos que, en Querétaro, la compasión es tan firme como la Ley”, concluyó.