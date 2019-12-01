Llama Mauricio Kuri a las y los diputados locales para que analicen y aprueben la iniciativa de Ley de Bienestar Animal para Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 19 de noviembre de 2025.- Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro llamó a las y los diputados locales para que analicen y aprueben la iniciativa de Ley de Bienestar Animal, conocida como Ley Oli, iniciativa presentada hace cinco meses.

En un mensaje difundido mediante un video en redes sociales, Kuri González señaló que la aprobación de la ley es necesaria para contar con mejores herramientas jurídicas que permitan castigar y erradicar la crueldad, el abuso y la violencia contra cualquier animal. Afirmó que el tema trasciende diferencias políticas y responde a valores esenciales como el respeto y la dignidad.

“No se trata de política: este tema toca valores esenciales; en Querétaro creemos en la vida, en el respeto, en la dignidad; el sufrimiento de un animal es una realidad que también nos requiere como sociedad, sabemos que hay muchos temas que reclaman nuestra atención todos los días, pero este no puede seguir esperando”.

“Les pido que escuchen la voz de la ciudadanía, que tomen en cuenta la evidencia del daño y que den trámite inmediato para aprobar la Ley Oli, es momento de actuar con decisión y sin más demora”.

Recordó que, la iniciativa fue presentada como parte de un compromiso moral y en respuesta a organizaciones de la sociedad.

Sostuvo que la aprobación de la ley también reforzaría la corresponsabilidad para generar entornos seguros para los animales. En ese sentido, llamó a madres y padres de familia a fomentar desde casa el respeto y el cariño hacia ellos, al recordar que se trata de seres sensibles y no de objetos.

“Esta es una responsabilidad compartida, también hago un llamado a cada familia, a cada hogar, enseñemos a nuestras hijas e hijos que los animales son seres sensibles, no objetos; que sienten dolor, miedo y también cariño. A la justicia le toca poner los límites y a la sociedad nos toca alzar la voz y poner el corazón; demostremos que, en Querétaro, la compasión es tan firme como la ley”.