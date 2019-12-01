Llama Lucila Martínez a la prevención ante pronóstico de lluvias; la coordinación ciudadana es clave para evitar riesgos

Morelia, Michoacán, a 2 de julio de 2026.- Ante los pronósticos de lluvias, la regidora de Morelia, Lucila Martínez Manríquez, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada, atender las recomendaciones de las autoridades y asumir una actitud preventiva para proteger la integridad de las familias y reducir posibles afectaciones derivadas de las precipitaciones.

La regidora destacó que el Ayuntamiento de Morelia ha reforzado las acciones preventivas mediante la coordinación permanente entre las distintas dependencias municipales, las cuales mantienen un monitoreo constante de las zonas de atención prioritaria para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse por las condiciones climatológicas.

Lucila Martínez señaló que la prevención es la herramienta más efectiva para disminuir riesgos, por lo que exhortó a la población a evitar tirar basura en calles, alcantarillas y drenes, no cruzar corrientes de agua, conducir con precaución durante las lluvias y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades competentes.

Asimismo, informó que, de acuerdo con los reportes técnicos más recientes, actualmente no existe riesgo de desfogue de las presas, por lo que pidió a la ciudadanía evitar difundir información no verificada que pueda generar incertidumbre o alarma entre la población.

“La seguridad de las familias morelianas es una responsabilidad compartida. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando de manera coordinada para anticiparnos a cualquier contingencia, pero la participación responsable de la ciudadanía también hace la diferencia para prevenir accidentes y proteger vidas”, expresó.

Finalmente, Lucila Martínez Manríquez consideró clave que que los distintos niveles de gobierno continúan atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y mantendrá activos los mecanismos de vigilancia y atención en todo los municipios de la entidad, al tiempo que invitó a las y los morelianos a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil para enfrentar esta temporada de lluvias con responsabilidad y prevención.