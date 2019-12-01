Llama la COPARMEX en Michoacán al Gobierno Federal para que se llegue a una solución con los agricultores

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Michoacán, David Luviano Gómez, hizo un llamado al Gobierno Federal, para encontrar una solución efectiva al problema por el que están pasando los agricultores de varios estados del país, ya que el precio que se fijó para pagar por tonelada de maíz no es el pago que ellos requieren por su producto.

“Esta situación ha impactado a socios y socias de diferentes Centros Empresariales de COPARMEX, quienes han visto reducidos sus ingresos e incluso comprometida la viabilidad de sus empresas, ante la ausencia de apoyos con un impacto real que les permitan mantener sus operaciones, preservar empleos y seguir contribuyendo al desarrollo económico del país”.

Ante esta situación, indicó que reconocen las demandas de las y los dueños de agronegocios, quienes piden se les dé soluciones ante una posible crisis que amenaza la rentabilidad, la seguridad y la soberanía alimentaria del país.

“A ello se suma la inseguridad que se vive en distintas regiones, donde la extorsión a los productores mantiene niveles alarmantes. Esta problemática, aunada a la ausencia de apoyos gubernamentales, coloca a los empresarios del campo mexicano en desventaja frente a sus pares de otros países, particularmente de nuestros socios comerciales del T-MEC”.

Asimismo, detalló que ante la falta de acuerdos con el Gobierno Federal y los bloqueos carreteros que detuvieron cientos de actividades económicas, industriales y comerciales, lo que ocasionó que en diferentes ciudades se generaron pérdidas millonarias a empresarios, comerciantes y familias ajenas al sector agrícola.

“Los cierres han afectado a miles de personas, automovilistas, turistas y transportistas que permanecen varados, poniendo en riesgo su seguridad y su salud. En COPARMEX hemos promovido siempre el diálogo como mecanismo para construir soluciones”.

Por ello, la COPARMEX, pide que el diálogo se extienda a productores de todos los estados, para que los apoyos sean generalizados y equitativos, y que los acuerdos responsan realmente a las necesidades de los productores mexicanos.

"Solo a través de la colaboración entre ambas partes y el entendimiento mutuo, será posible atender esta crisis con responsabilidad y garantizar condiciones de estabilidad, productividad y Estado de Derechos en todo el país".