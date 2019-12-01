Llama Grecia Aguilar a las juventudes a aprovechar los últimos días para registrarse al Parlamento Juvenil Incluyente 2026

Morelia, Michoacán, a 21 de julio del 2026.- A unos días de que concluya la convocatoria del Parlamento Juvenil Incluyente 2026, la presidenta del Comité Organizador, la diputada Grecia Aguilar Mercado, hizo un llamado a las y los jóvenes de los 113 municipios de Michoacán a registrarse y presentar sus propuestas antes del 25 de julio, fecha límite para participar en este ejercicio legislativo.

La legisladora destacó que, bajo el lema "Jóvenes hoy, líderes de siempre", este Parlamento busca abrir espacios reales para que las juventudes aporten ideas, presenten iniciativas y contribuyan a la construcción de un mejor Michoacán.

Recordó que serán seleccionados 40 jóvenes parlamentarios, quienes sesionarán los días 10 y 11 de septiembre en el Congreso del Estado.

Grecia Aguilar Mercado subrayó que la participación de las juventudes es fundamental para fortalecer la vida democrática de la entidad, por lo que invitó a las y los jóvenes de entre 18 y 29 años a no dejar pasar esta oportunidad de representar a sus municipios y demostrar que sus propuestas pueden convertirse en soluciones para los retos que enfrenta el estado.

Explicó que las y los aspirantes podrán participar con una iniciativa de ley o proyecto legislativo, que plantee la creación o reforma de normas con un impacto social claro, o bien con un proyecto social enfocado en atender alguna problemática de su comunidad mediante propuestas innovadoras, creativas y autosustentables.

Asimismo, recordó que el registro puede realizarse de manera presencial en el Congreso del Estado o en formato digital a través de las plataformas oficiales, facilitando la participación de jóvenes de todo Michoacán. Entre los requisitos se encuentran acreditar ser originario del estado o contar con una residencia mínima de un año, además de presentar la documentación correspondiente.

También dijo que las propuestas deberán entregarse bajo un seudónimo o folio, para garantizar una evaluación imparcial por parte del jurado calificador, el cual quedó formalmente instalado desde el pasado 1 de julio.

Finalmente, la diputada reiteró que el Parlamento Juvenil Incluyente representa una oportunidad para que las nuevas generaciones hagan escuchar su voz y participen activamente en la vida pública. "Queremos que las y los jóvenes sean protagonistas de las decisiones que marcarán el futuro de Michoacán; todavía están a tiempo de registrarse y demostrar que las mejores ideas también nacen desde las juventudes".