Realizan audiencia para definir situación jurídica de Ernesto Ruffo y siete coacusados por presunto huachicol fiscal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 20:32:23

Almoloya de Juárez, Estado de México, a 21 de julio de 2026.- Con una hora de retraso y bajo estrictas medidas de reserva, este martes comenzó la audiencia en la que una jueza federal determinará si el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otros siete imputados serán vinculados a proceso por su presunta participación en una red dedicada al tráfico y contrabando de combustibles.

La diligencia inició a las 18:00 horas en el Centro de Justicia del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, donde la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, encargada de la causa penal 253/2026, ordenó nuevamente que la audiencia se desarrollara de manera privada.

La decisión respondió a una solicitud del Ministerio Público, que argumentó que durante la sesión se revelará información sobre otros presuntos integrantes de la organización que aún no han sido detenidos, por lo que se restringió el acceso a medios de comunicación y público en general.

La audiencia se lleva a cabo mediante videoconferencia. En la sala de diligencias únicamente estuvieron presentes la jueza, personal del juzgado y cuatro de los imputados recluidos en el Altiplano, mientras que fiscales, abogados defensores y los otros tres acusados participan a distancia.

La Fiscalía señala a Ruffo Appel, primer gobernador de oposición electo en México, como presunto integrante de una red que introducía combustible de Estados Unidos al país a través de la empresa Ingemar.

De acuerdo con la acusación, la empresa habría declarado un volumen menor al realmente importado y reportado un tipo de combustible distinto al que ingresaba al territorio nacional, con el objetivo de reducir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y evadir obligaciones fiscales.

En la misma causa también están imputados Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales, Adriana Magali Bárcenas Guillén, Armando Riestra Fernández, así como los agentes aduanales Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Antonio Barrientos.

Durante la audiencia, las defensas presentarán sus argumentos y pruebas de descargo. Se prevé que la sesión se prolongue por varias horas, como ocurrió en la audiencia inicial, que comenzó el viernes pasado y concluyó al mediodía del domingo tras más de 30 horas de duración.

Se espera que entre la noche del miércoles y la mañana del jueves la jueza determine si Ernesto Ruffo Appel y los demás acusados son vinculados a proceso o recuperan su libertad por falta de elementos suficientes.