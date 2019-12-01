Abaten a presunto líder de una facción de grupo delictivo de Jalisco durante operativo en Manzanillo; hay una detenida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 18:39:11

Manzanillo, Colima, a 21 de julio de 2026.- Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en Manzanillo, Colima, dejó como saldo la muerte de Miguel “N”, alias El Topo, señalado como jefe de sicarios de una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como la de su escolta Enrique “N”, alias Cobos. Además, fue detenida Yanet “N”, presuntamente integrante de la misma organización.

La Fiscalía General del Estado de Colima informó que las acciones se desarrollaron en dos intervenciones distintas. En la primera, las autoridades lograron la captura de Yanet “N”, además del aseguramiento de armas, droga y cargadores.

Posteriormente, durante el desarrollo del operativo, los elementos de seguridad fueron atacados a balazos, por lo que respondieron a la agresión en uso legítimo de la fuerza, de acuerdo con el marco jurídico vigente.

Como resultado del enfrentamiento murieron Miguel “N”, identificado por las autoridades como presunto jefe de sicarios de esa célula criminal, y su escolta Enrique “N”, alias Cobos. En el sitio también fueron aseguradas dos armas largas, además de cartuchos y casquillos percutidos.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las autoridades señalaron que esta acción forma parte de la estrategia coordinada de las mesas de seguridad del Gobierno de México, orientada a debilitar la capacidad operativa de los grupos generadores de violencia mediante labores de inteligencia, investigación y reacción táctica.

El CJNG es considerado una de las organizaciones criminales con mayor presencia y capacidad operativa en México y, desde el año pasado, fue catalogado por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.