Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), hace un llamado a la ciudadanía a no realizar sus trámites vehiculares por medio de gestores que se anuncian en redes sociales con una serie de supuestos descuentos, ya que la dependencia no cuenta con promotores ni con representantes, señaló el tesorero estatal, José Luis Tapia Zavala.

Explicó que, con motivo del Buen Fin, cuyos beneficios se extenderán hasta el 15 de diciembre, se ha multiplicado la cantidad de páginas que ofrecen realizar trámites vehiculares, incluso a costos menores a los autorizados por el Congreso del Estado de Michoacán. Dichos descuentos incluyen la condonación del 100 por ciento en multas y recargos para el pago de refrendos, renovación de licencias de conducir extemporáneas, reemplacamiento y cambio de propietario.

Exhortó a las y los contribuyentes a acudir directamente a los módulos autorizados o realizar sus gestiones en la página https://secfinanzas.michoacan.gob.mx/, para asegurar la validez de su documentación, cuidar su economía y mantener su información personal protegida.

Tapia Zavala exhortó a la sociedad michoacana a utilizar las plataformas institucionales para realizar los trámites vehiculares y obtener los beneficios de las condonaciones, con la ventaja de que el pago en línea, por medio de tarjetas de crédito o débito, se refleja de inmediato y fortalece la legalidad y la transparencia.



En el caso de trámites como las licencias de conducir, aclaró, los trámites son presenciales y de ninguna manera es válido que los realicen otras personas. Es fundamental, en esos casos, presentarse en los módulos y en las oficinas de Recaudación que se encuentran en todo el estado, concluyó.