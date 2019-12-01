Llama Conrado Paz a legislar con responsabilidad y sensibilidad social

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 07:27:35

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.– Conrado Paz, diputado local del Partido de la Revolución Democrática refrendó el compromiso de su instituto político con el servicio a la gente y la transformación de vidas a través de la legislación, así lo expresó desde la tribuna del Congreso local.

El legislador destacó la importancia de honrar la palabra y construir acuerdos para avanzar juntos en beneficio de todos los michoacanos.

Llamó a legislar con responsabilidad, sensibilidad social y la firme convicción de que el poder se ejerce para servir, no para imponer.

El representante del PRD subrayó que la legislatura debe guiarse por el honor y el respeto, cumpliendo los compromisos y honrando la palabra dada para mantener la credibilidad y el respeto necesarios para avanzar como compañeros.

El diputado perredista expresó su deseo de que este segundo año legislativo sea de resultados, acuerdos y esperanzas para Michoacán.