Llama Bedolla a michoacanos a defender sus derechos ante el Tribunal Anticorrupción

Morelia, Michoacán, 26 de febrero de 2026.- Ante cualquier arbitrariedad por parte del Gobierno estatal, de los ayuntamientos de Michoacán u organismos desconcentrados, en detrimento del interés ciudadano, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hizo un llamado a acudir al Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado.

“Está al servicio de la ciudadanía y ahora se ve reforzado por la última reforma constitucional para darle plenas atribuciones en el combate a la corrupción”, señaló el mandatario, al asistir a la presentación y entrega del Informe Anual de Labores 2025, por parte de la magistrada presidenta, Lizett Puebla Solórzano.

Durante la sesión extraordinaria solemne que se llevó a cabo en el Palacio de Justicia, Ramírez Bedolla reconoció la labor jurisdiccional que realiza el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán, a favor de las y los ciudadanos. “Es fundamental para la democracia, la gobernabilidad y la participación ciudadana”, remarcó.

El gobernador felicitó a las magistradas y magistrados del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado, Lizett Puebla Solórzano, Swany Peña Reyes, Azucena Marín Correa, Carlos Enrique Verduzco Hurtado y Sergio Alberto Martínez Ocampo, por velar por los derechos de la ciudadanía, frente al Gobierno estatal o los gobiernos municipales.

Acudieron a la presentación del informe el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Baltazar Gaona García; la magistrada Laura Alanís García, presidenta sustituta del Poder Judicial de Michoacán, en representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; juezas, jueces y magistradas y magistrados federales y estatales; así como autoridades estatales, municipales y electorales, entre otras.