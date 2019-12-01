Llama Bedolla a evitar disparos al aire y venta de pirotecnia

Llama Bedolla a evitar disparos al aire y venta de pirotecnia
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 10:13:38
Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado a evitar realizar disparos al aire durante las fiestas con motivo de fin de año, pues no solamente son altamente peligrosos, sino que también constituyen un delito.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal explicó que al realizar disparos al aire la bala regresa con la misma fuerza, lo que ha generado que haya personas que pierden la vida o resultan heridos. Además, dijo, es un delito porque se usan armas de uso exclusivo del ejército.

Agregó, estos hechos forman parte de la violencia y no debe ser normalizada, pues pueden arrebatar la vida de una persona, insistió, por lo que pidió a la ciudadanía que “no caigamos en esa situación”.

En cuanto a la venta de pirotecnia, Ramírez Bedolla recalcó que los municipios tienen que hacer un gran esfuerzo para regular que no haya venta de pirotecnia en las calles, pues representa un riesgo latente, principalmente para la persona que se expone a realizar la venta.

En este sentido, el gobernador expuso que el estado está en disposición de acompañar a los municipios, igual que la Guardia Nacional, en la supervisión y vigilancia necesaria para que no haya venta de artefactos explosivos.

Noventa Grados
