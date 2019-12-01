Llama Adriana Campos a sumar esfuerzos entre  autoridades y sociedad para prevenir el suicidio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 21:44:03
Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025.- Desde todas las trincheras se deben  impulsar políticas públicas que fortalezcan la prevención del suicidio en Michoacán y en el país, subrayó la diputada Adriana Campos Huirache quien exhortó a los tres niveles de gobierno, instituciones educativas, y sociedad en general a sumarse de manera activa a esta tarea.

Recordó que este mes se promueven distintas acciones para la prevención del suicidio, por lo que hizo un llamado enérgico a que autoridades municipales, estatales y federales, así como instituciones educativas y sociedad en general, redoblen acciones para prevenir esta problemática que afecta de manera especial a niñas, niños y jóvenes.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, dijo que "no es debilidad pedir ayuda, es el primer paso para sanar. La salud mental debe ser atendida con la misma importancia que la salud física y para ello necesitamos de un esfuerzo colectivo”.

Campos Huirache destacó que la prevención del suicidio debe convertirse en una política pública transversal que incluya campañas permanentes de concientización, capacitación para docentes y padres de familia, así como la creación de entornos de confianza donde las y los jóvenes puedan expresar sus emociones sin miedo ni estigmas.

“La suma de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, el sector educativo, los profesionales de la salud y la sociedad civil es indispensable para detectar de manera oportuna señales de alerta y brindar acompañamiento a quienes lo necesitan”, subrayó.

