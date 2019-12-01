Morelia tiene todo para albergar grandes eventos, asegura Alfonso Martinez.

Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre del 2025. - El presidente municipal Alfonso Martínez asegura que Morelia está lista para recibir y organizar grandes eventos. Destacando su hotelería, su arquitectura y las condiciones de la ciudad para ser sede de eventos de talla nacional e internacional.

En una entrevista, el edil reconoció la capacidad de la capital michoacana para ser la sede de eventos importantes, mencionando eventos como el Festival Internacional de Cine de Morelia, festivales de música, el encuentro gastronómico Morelia en Boca, congresos y el Maratón de Cinépolis.

El FICM ha albergado estrellas internacionales como Ford Coppola, Dafoe, Salma Hayek, entre otros... La ciudad de la cantera rosa, por su arquitectura colonial, ha sido muy importante para el turismo michoacano, y prueba de ello son los 241,300 turistas y visitantes durante las celebraciones de Día de Muertos que reportó la secretaria de turismo.

Alfonso Martínez Alcázar ha sido electo en 2 ocasiones, intentando catapultarse a una posible gobernatura en el estado. Sus detractores mencionan una habilidad para hacer "brillar" los lugares con mayor plusvalía de la ciudad, olvidando a las colonias aleja