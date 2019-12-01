La inclusión no es un favor, es un derecho: Xóchitl Ruiz González en Mercadita “Talento Sin Barreras”

Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de promover la inclusión social y ofrecer espacios de emprendimiento para personas con discapacidad, la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura Local e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, participó en la Mercadita “Talento Sin Barreras”.

Durante el evento, la legisladora destacó la importancia de abrir espacios reales donde personas con discapacidad puedan emprender, desarrollarse y mostrar su talento. “Reconocemos el trabajo y la fuerza de personas con discapacidad que todos los días luchan por su autonomía; la inclusión no es un favor, es un derecho”.

La Mercadita “Talento Sin Barreras”, organizada por la Secretaría del Bienestar del Estado de Michoacán, es un espacio de inclusión y emprendimiento donde personas con discapacidad y sus familias ofrecen al público productos locales como alimentos, bebidas, repostería, artesanías, manualidades, ropa, textiles y artículos de cuidado personal, entre otros.

La actividad busca promover la economía solidaria y la inclusión social, fomentando el consumo local y reconociendo el talento de este sector de la población. La diputada Xóchitl Ruiz reconoció a la Secretaría del Bienestar y a todos quienes hicieron posible este evento, destacando que estas acciones impulsan un Michoacán más inclusivo, solidario y con oportunidades para todas y todos.

“La realización continua de eventos como la Mercadita ‘Talento Sin Barreras’ es fundamental para que más personas con discapacidad tengan la oportunidad de mostrar sus habilidades y ofrecer sus productos al público. Cada espacio que se abre representa un paso hacia una sociedad más justa y equitativa, donde todos pueden contribuir y sentirse reconocidos”, expresó la legisladora.

Asimismo, la diputada hizo un llamado a que la sociedad valore y reconozca el esfuerzo, la creatividad y la dedicación de quienes, pese a las barreras, luchan cada día por alcanzar sus metas. “No se trata solo de ofrecer productos, sino de brindar dignidad, visibilidad y la certeza de que cada talento cuenta y merece ser apoyado”, concluyó.