Lla ma Mauricio Kuri a revisar a fondo el contenido de la iniciativa de una nueva Ley de Aguas

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de noviembre de 2025.- Ante la propuesta de una nueva Ley de Aguas que plantea transferir a los municipios la responsabilidad del suministro del vital líquido, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González llamó a revisar a fondo el contenido de la iniciativa y su viabilidad operativa y financiera.

“Habrá que ver bien en qué sentido viene la ley. No la conozco a detalle y necesitamos que nos la expliquen tanto a un servidor como a los alcaldes y a la gente del campo”.

Destacó que no todos los municipios cuentan con las mismas capacidades para asumir esta responsabilidad, y puso como ejemplo a San Juan del Río, que ya opera bajo un modelo híbrido de gestión del agua.

Refirió que, aunque el artículo 115 constitucional establece que los municipios deben garantizar el acceso al agua potable, no todos cuentan con los recursos económicos ni la infraestructura necesaria para hacerlo. “La capacidad para pedirla la tienen, pero no sé si la capacidad económica para manejarla”.

Consideró que, de aprobarse la iniciativa, su implementación tendría que ser gradual y acompañada de un fortalecimiento financiero para los municipios. “Muchos no tienen los recursos, tendrían que mejorar sus ingresos propios”.

Sobre el futuro de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), comentó que, según especialistas, no se trataría de su desaparición, sino de una transformación jurídica que permitiría a los municipios asumir la titularidad del servicio, sin eliminar la estructura estatal.

El mandatario estatal sugirió que el análisis de la ley debe realizarse en conjunto con los diputados locales, los alcaldes y representantes del sector agrícola, a fin de entender el espíritu de la propuesta y sus posibles impactos.

Respecto a la consulta ciudadana que se realizará para evaluar la posible municipalización del servicio de agua potable, el gobernador del estado señaló que, de proceder, se tendría que considerar el pago de la infraestructura existente. “Si el gobierno ya tiene la infraestructura, habría que ver la forma en que se realiza la transición”.

Respecto a la viabilidad de aplicar este modelo en otros municipios, el mandatario indicó que dependerá de lo que establezca la ley. “Es un tema que se está manejando a nivel federal, y habrá que esperar cómo se define”.