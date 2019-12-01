Listo el Ooapas para la operación de la Planta Potabilizadora de Cointzio: Adolfo Torres

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el abasto de agua potable y mejorar la calidad del servicio para las y los morelianos, se anunció la construcción de la Planta Potabilizadora de Cointzio, un proyecto estratégico que se llevará a cabo en coordinación entre el Gobierno Municipal de Morelia, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, como parte de una visión conjunta para fortalecer la infraestructura hídrica de la ciudad.

Al respecto, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, destacó la relevancia de este proyecto y el compromiso de la paramunicipal en su correcta operación: “La Planta Potabilizadora de Cointzio es resultado del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y representa un avance fundamental para el fortalecimiento del sistema de agua potable en Morelia. Desde el Ooapas asumiremos con total responsabilidad su operación, priorizando la calidad del agua y el bienestar de las familias morelianas”, afirmó.

Una vez concluida su etapa de construcción, la operación integral de la planta estará a cargo del Ooapas, que asumirá la responsabilidad técnica y operativa de esta infraestructura clave para el municipio.

Adolfo Torres explicó que entre las principales funciones que desempeñará el Ooapas se encuentran la operación técnica de la planta, la supervisión y control de los procesos de potabilización, y el monitoreo permanente de la calidad del agua, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones; garantizando que el agua suministrada cumpla con la normatividad vigente y llegue en condiciones óptimas a los hogares de Morelia.

Asimismo, el organismo será responsable de la integración de la planta a la red de distribución existente, asegurando un suministro eficiente, continuo y seguro para la población.

Con esta obra, el Gobierno Municipal encabezado por Alfonso Martínez, el Gobierno del Estado y el Ooapas refrendan su compromiso de impulsar acciones conjuntas que garanticen el derecho humano al agua, promuevan su uso responsable y fortalezcan el desarrollo sostenible de la capital michoacana.