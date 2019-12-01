Lilly Téllez cuestiona operativo contra “El Mencho” y lanza señalamientos contra legisladores de Morena

Lilly Téllez cuestiona operativo contra “El Mencho” y lanza señalamientos contra legisladores de Morena
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 22:54:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México a 24 de febrero de 2026.- La senadora Lilly Téllez criticó el operativo realizado contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y cuestionó la manera en que se llevó a cabo la intervención de las Fuerzas Armadas.

La legisladora aseguró que el despliegue pudo haberse realizado de manera “quirúrgica”; sin embargo, afirmó que el gobierno optó por abatir al líder criminal con el objetivo de “preservar el narcopacto” y evitar que se mencionaran a presuntos vínculos con actores políticos.

En sus declaraciones, Téllez señaló específicamente a los senadores de Morena Alejandro Esquer y Adán Augusto López Hernández, a quienes aludió como supuestos “narcopolíticos”. Hasta el momento, las personas mencionadas no han emitido una postura pública en respuesta a estos señalamientos.

La senadora llamó a que se investiguen posibles vínculos entre el crimen organizado y actores políticos. Sus declaraciones se dan en medio del debate nacional sobre la estrategia de seguridad y el papel de las Fuerzas Armadas en el combate a los grupos delictivos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan 6 personas sin vida en Huehuetlán El Grande, Puebla
Suman más 500 vehículos incendiados en carreteras locales por el abatimiento de “El Mencho”: SSP de Jalisco
Presunto asaltante falleció al ser atropellado mientras huía de la policía en Apodaca, Nuevo León
Ataques armados contra congeladoras de Jacona, Michoacán, siembran miedo entre trabajadores y ciudadanos
Más información de la categoria
Ataques armados contra congeladoras de Jacona, Michoacán, siembran miedo entre trabajadores y ciudadanos
Ayuntamiento frena actividades y genera psicosis en Zamora, Michoacán: Alcalde sale en redes a dar mensaje… y no sabe ni qué día es
Michoacán: Ola de miedo paraliza y vacía las calles de Zamora; obliga a suspender la Feria de la Fresa en Jacona
Suman 31 denuncias por robo y quema de vehículos tras bloqueos en Michoacán
Comentarios