Lilly Téllez cuestiona operativo contra “El Mencho” y lanza señalamientos contra legisladores de Morena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 22:54:03

Ciudad de México a 24 de febrero de 2026.- La senadora Lilly Téllez criticó el operativo realizado contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y cuestionó la manera en que se llevó a cabo la intervención de las Fuerzas Armadas.

La legisladora aseguró que el despliegue pudo haberse realizado de manera “quirúrgica”; sin embargo, afirmó que el gobierno optó por abatir al líder criminal con el objetivo de “preservar el narcopacto” y evitar que se mencionaran a presuntos vínculos con actores políticos.

En sus declaraciones, Téllez señaló específicamente a los senadores de Morena Alejandro Esquer y Adán Augusto López Hernández, a quienes aludió como supuestos “narcopolíticos”. Hasta el momento, las personas mencionadas no han emitido una postura pública en respuesta a estos señalamientos.

La senadora llamó a que se investiguen posibles vínculos entre el crimen organizado y actores políticos. Sus declaraciones se dan en medio del debate nacional sobre la estrategia de seguridad y el papel de las Fuerzas Armadas en el combate a los grupos delictivos.