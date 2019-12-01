Líderes de la CNTE en Michoacán niegan operación de Héctor Ayala y Raúl Morón para unificar corrientes magisteriales

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- Líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sección XXVII, aseguraron que su unidad es por convicción y no por temas políticos-electorales.

Cuestionados al respecto de la presunta intervención de Héctor Ayala, exsecretario de Educación en Michoacán, como operador y vocero del senador Raúl Morón Orozco para reunir a representantes de las corrientes magisteriales, Jairo Mandujano Ortega negó tal acción y se desmarcó de personajes políticos.

"Hay muchos rumores de que la unidad se está dando por situaciones político-electorales. Esa parte la queremos dejar muy clara y que los medios de comunicación nos ayuden a transmitir estos tipos de información. Y si tienen información donde ustedes tengan elementos y pruebas de que nos están unificando otros tipos de intereses, me gustaría que lo sacaran a la luz, pero que los y las trabajadoras que no dan la cara públicamente es porque es una mentira lo que el día de hoy se está planteando y son aliados del gobierno los que están mencionando esta parte. Hoy la unidad del magisterio se está dando por convocatoria y llamado de los compañeros de base y lo queremos dejar muy claro," comentó en rueda de prensa.

Según datos proporcionados por fuentes al interior de la CNTE, entre los encuentros realizados con el extitular de la SEE, fue el pasado 23 de octubre en el restaurante Colibrí. En esa reunión presuntamente estuvieron los representantes magisteriales Jairo Mandujano Ortega, Adhid Carreño (un representante de la Comisión Ejecutiva del SNTE) y Álvaro Partida.

Agregaron que a Eva Hinojosa se le dejó fuera y en su lugar convocaron a otros liderazgos de esa misma corriente, pero rechazaron la invitación de Héctor Ayala.

Este miércoles en rueda de prensa, la CNTE sección XXVII, de las conocidas como corrientes azul y guinda, anunciaron que caminarán juntos en manifestaciones previstas para los últimos dos meses del año.