Líderes aguacateros piden a Memo Valencia ampliar Iniciativa de Ley contra el coyotaje

27 de Noviembre de 2025

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2025.- Líderes aguacateros de varios municipios se reunieron con el dirigente estatal, Memo Valencia, para sumarse a la Iniciativa contra el acaparamiento presentada en conjunto con la diputada Adriana Campos Huirache.

Representantes de pequeños y medianos productores de aguacate, se mostraron preocupados porque, lejos de incrementar el presupuesto federal para apoyar al campo, el gobierno morenista reduce cada vez más el apoyo al sector agrícola.

Mencionaron que sería de mucha ayuda para mitigar la crisis enfrentada por los productores agrícolas, prohibir el acaparamiento de frutas como aguacate, guayaba, limón y frutillos rojos.

Asimismo, denunciaron que el acopio es irregular, porque manipula el precio de las frutas, en perjuicio de quienes hacen producir las huertas.

Cabe mencionar, el pasado 19 de noviembre, el grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Michoacán, encabezado por Adriana Campos Huirache, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción VI del artículo 5, la fracción I, del artículo 9, y las fracciones XV y XVII, del artículo 12, todos de la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo, y adiciona el capítulo IX al título Decimoctavo, denominado Delitos Contra el Patrimonio, con la denominación Acaparamiento Agrícola con Fines de Control de Precios.

Esta propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable de Michoacán de Ocampo, busca, además, fortalecer y reiterar la obligación del Estado de brindar las condiciones de seguridad para los productores agrícolas, la cual no solo está dirigida a los limoneros o aguacateros, sino a todo el campo michoacano.

La Iniciativa fue turnada a la Comisiones de Desarrollo Rural y de Justicia, donde espera su dictaminación.