Líder del PRI, Memo Valencia, anuncia que buscará directamente a Alfonso Martínez Alcázar para definir alianza con el PAN

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 14:41:26
Morelia, Michoacán, a 3 de marzo del 2026.— Guillermo Valencia Reyes, líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, buscará el diálogo de alianza PRI-PAN directamente con el edil moreliano Alfonso Martínez Alcázar, advirtiendo "que no ocupa que le manden emisarios".

Durante su rueda de prensa semanal, estableció un plazo de un mes para definir el rumbo electoral del partido en el estado.

"Yo le quiero decir a Alfonso que yo estoy dispuesto a construir y vamos a luchar para construir. Yo lo voy a buscar en su momento, no es necesario me manden emisarios, voy a hablar personalmente con él y si podemos transitar lo haremos", indicó, señalando que el tiempo para la definición de candidaturas y estrategia es limitado.

El exedil de Tepalcatepec reiteró que también se encuentran preparados para caminar solos en el proceso electoral 2027.

"Si no nos ponemos de acuerdo vamos a transitar solos, y estamos preparados para ir en solitario al gobierno del Estado, a las diputaciones y a las presidencias municipales; sería mi sueño hecho realidad, pero yo no estoy hecho para hacer realidad mis sueños, estamos para trabajar", comentó el también diputado local del PRI.

Noventa Grados
