Líder de Morena Michoacán, pide investigar concesiones de Pasalagua 

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo del 2025.- Jesús Mora González, líder estatal de Morena, pidió investigar cuántas concesiones de transporte público tiene José Trinidad Martínez Pasalagua dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte (CRT) en Michoacán.

El ex titular del Instituto Michoacano del Transporte, dijo tener las manos limpias y estar dispuesto a que la Contraloría de Michoacán investigue las acusaciones que Martínez Pasalagua hace en su contra, que es la presunta entrega de más 200 concesiones de manera irregular.

"Estamos a la orden, yo no tengo nada que ocultar, que sea la propia Contraloría la que lleve a cabo las investigaciones y ya que andamos en eso, pues que se investigue cuántas concesiones tiene Jesús Mora y cuántas concesiones tiene Pasalagua, porque yo no tengo ninguna y él tiene cientos de concesiones a su nombre y a nombre de otros que responden a sus intereses", señaló en rueda de prensa Mora González.

El morenista argumentó que el líder transportista está molesto porque recientemente el edil del municipio de Benito Juárez, Ismael Arriaga, se unió al partido guinda cuando obtuvo el cargo a través del desparecido instituto político Tiempo Por México, este último encabezado por Pasalagua.

Mora González se calificó como un ex funcionario honesto desde el inicio de su carrera, "en mi paso por el servicio público, siempre me he conducido con mucha honestidad, desde que fui regidor, presidente municipal".