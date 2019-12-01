Liberarán vialidades en Michoacán tras diálogo con productores del campo: Raúl Zepeda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 13:00:40

Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2025.- En las próximas horas se restablecerá la circulación total en las vialidades del estado, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, tras los bloqueos registrados durante las manifestaciones de productores del campo.

El encargado de la política interna del estado señaló que desde las primeras horas de este martes las carreteras sin cuota ya presentan libre circulación, mientras que se prevé que en el transcurso del día quede totalmente liberada la Autopista de Occidente, con lo que se restablecerán en su totalidad las vías de comunicación en Michoacán.

Zepeda Villaseñor destacó que el Gobierno del Estado, en coordinación con la Federación, mantiene un diálogo permanente con los diversos sectores del campo para atender sus planteamientos de manera institucional y construir acuerdos que fortalezcan la actividad agrícola.

“El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha sido claro: el diálogo es la ruta para respaldar al campo michoacano y atender sus necesidades. No hay espacio para la confrontación, sino para las soluciones que beneficien a nuestras productoras y productores”, enfatizó el secretario.

Asimismo, aseguró que las mesas de trabajo con los líderes campesinos continuarán abiertas a fin de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y generar mecanismos que permitan el desarrollo sostenido del sector agropecuario en la entidad.

Con estas acciones, dijo, se reafirma el compromiso del Gobierno del Estado con la estabilidad, la movilidad y el impulso a las actividades productivas que representan el motor económico de miles de familias michoacanas.