Ley para fortalecer catastros y registros públicos dará certeza patrimonial: Araceli Saucedo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 17:25:59

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2026.- La aprobación de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral permitirá avanzar en la modernización de los catastros y registros públicos de la propiedad, con el propósito de brindar mayor certeza patrimonial y seguridad jurídica a las familias mexicanas, destacó la senadora de la República por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes.

Tras la aprobación de esta legislación en el Senado de la República, la legisladora señaló que se establecen las bases, principios y mecanismos de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para homologar, actualizar y fortalecer estos sistemas.

Explicó que uno de los principales beneficios será mejorar la vinculación entre el catastro y el Registro Público de la Propiedad, a fin de contar con información más confiable y actualizada sobre los bienes inmuebles y contribuir a la protección del patrimonio de las personas.

Asimismo, destacó que la homologación y digitalización de los procesos permitirá a los ayuntamientos modernizar sus herramientas administrativas y eficientar sus mecanismos de recaudación propia.

Araceli Saucedo puntualizó que esta coordinación no implica que el Gobierno Federal busque apropiarse de las facultades municipales, sino establecer mecanismos que fortalezcan la colaboración institucional y mejoren la gestión catastral y registral.

La senadora michoacana resaltó la importancia de impulsar reformas que modernicen las instituciones, fortalezcan la seguridad jurídica y brinden mayor certeza a las familias sobre su patrimonio, manteniendo su compromiso de trabajar desde la izquierda y con la misma identidad.