“Levantan” a candidato del PRI a síndico de Medellín de Bravo, Veracruz

Medellín de Bravo, Veracruz, a 27 de mayo de 2025.- La tarde de este martes, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a síndico en el Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, Raúl Daniel Ramos Leyva, fue "levantado" por presuntos agentes ministeriales.

A través de una trasmisión en vivo, Maricruz Valencia Ramírez, candidata del PRI a la alcaldía de Medellín de Bravo, denunció de la supuesta detención de su copartidario y compañero de planilla en pleno centro de la ciudad.

De acuerdo con lo relatado por la candidata, sujetos armados sin identificarse golpearon a Raúl Daniel y se lo llevaron a bordo de camionetas blancas.

"Vamos a la Fiscalía, se acaban de llevar a mi síndico, no se indentificaron, traían armas, no se dieron cuenta de que habían niños allí…llegaron y se lo llevaron, lo golpearon ... pedimos identificación y no nos la dieron...”, relató la priista.

Sin embargo, más tarde, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que elementos de la policía ministerial de Veracruz y Tabasco cumplimentaron una orden de aprehensión contra Raúl Daniel, por su presunta responsabilidad del delito de fraude genérico cometido en agravio de las víctimas identificadas con las iniciales I.G.M.T., K.P.C., A.H.C., J.A.A.J., y A.M.G.

El candidato a síndico será entregado a las autoridades correspondientes, quienes lo presentarán ante un juez de control con sede en el distrito judicial de Tabasco, informó la fiscalía.