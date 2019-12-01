​​​​​​Lenteja michoacana se venderá en 25 mil tiendas del Bienestar en todo el país: Sader

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán (Sader), que encabeza Cuauhtémoc Ramírez Romero, destaca el lanzamiento de la lenteja local "Lenteja del Bienestar", presentada por la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, en el marco del Plan Michoacán. Este producto iniciará su comercialización en las más de 25 mil tiendas del Bienestar distribuidas en todo el país.

Se destacó que Michoacán es el principal productor de lenteja en el país, un liderazgo que se consolida con la comercialización de más de 550 toneladas provenientes de pequeñas y pequeños productores. Estas toneladas están siendo empacadas y saldrán a la venta a finales de enero de 2026 con una imagen renovada.

Albores González resaltó que se está apoyando a veintitrés pequeños productores del Bajío michoacano con la compra de su producción, precisando que es lenteja de excelente calidad y alto valor nutricional, también informó que hasta el momento, se ha comprado la cantidad de 30 toneladas que se encuentran en los centros de acopio de la capital michoacana.

Finalmente, se dio a conocer que se está trabajando en la logística del traslado de las primeras toneladas de la legumbre michoacana, garantizando también la comercialización de la cosecha 2026 de los productores de Coeneo y sus alrededores.