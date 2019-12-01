Legislar también es respaldar las luchas sindicales y de grupos sociales: JC Barragán

Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre de 2025.- En el marco de su Primer Informe Legislativo, el diputado local Juan Carlos Barragán Vélez destacó que durante este primer año acompañó las luchas de diversos grupos y sindicatos, siempre del lado del pueblo y de sus derechos.

Barragán recordó el respaldo al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), cuyas trabajadoras y trabajadores enfrentaron intentos de eliminar el cobro en efectivo en cajas del gobierno, bajo el argumento de combatir la corrupción.

“¿Y qué hay de la corrupción de las tiendas de conveniencia que cobran hasta 15 pesos por un pago? ¿Qué hay de los municipios donde ni siquiera hay bancos? Por eso acompañamos esta lucha porque no solo es laboral, también es el derecho del pueblo a un servicio accesible”, afirmó.

El legislador también resaltó el acompañamiento a los transportistas, frente a medidas como el pago digital forzoso o proyectos como el teleférico.

“Un teleférico en zonas bajas, como lo están planteando en Morelia, poco beneficia a la ciudadanía. Mejor hubiera sido destinar esos recursos a un fideicomiso para renovar el parque vehicular o para sacar el patio de maniobras del tren. Eso sí transformaría la movilidad en la capital”, señaló.

Barragán subrayó que en su labor legislativa se ha mantenido cercano a las demandas ciudadanas, defendiendo causas justas y levantando la voz frente a decisiones que afectan directamente la vida de la gente.

“El Congreso debe estar al servicio de las y los ciudadanos, no de los intereses particulares. Ese es el compromiso que asumo todos los días, porque mi trabajo es para ti”, concluyó.