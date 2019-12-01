Legislar con sensibilidad y diseñar leyes que transformen realidades en materia de salud, compromiso del Congreso de Michoacán

Legislar con sensibilidad y diseñar leyes que transformen realidades en materia de salud, compromiso del Congreso de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 15:11:33
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Morelia, Michoacán, a 21 de abril del 2026.- Legislar con mayor sensibilidad y diseñar leyes que no solo se queden en papel, si no que, transformen realidades para impulsar políticas que fortalezcan la salud, es el compromiso de la 76 Legislatura, así quedó de manifiesto en la presentación del libro “La Salud Pública y las Instituciones Conscientes”, que se llevó a cabo en el Congreso de Michoacán. 

La presentación de esta obra, se dio a iniciativa de la diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado, quien acompañó a la autora de este material, María de la Paz Castillo Madrigal y a la coautora María Paz Madrigal Chávez. 

En su intervención, el presidente del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García, manifestó que esta presentación, es también un acto de consciencia que invita a un ejercicio de reflexión profunda sobre lo que significa cuidar la vida, proteger la dignidad humana y construir un futuro más justo desde la salud pública. 

El diputado Baltazar Gaona, refirió que “hablar de instituciones conscientes es hablar de gobiernos sensibles, de políticas públicas responsable y servidores públicos que no olvidan que detrás de cada decisión que tomen, hay personas y esperanzas”, aseveró.  

Por su parte, la diputada Teresita Herrera Maldonado, destacó que el objetivo de esta presentación es visibilizar el trabajo que realizan las mujeres autoras, quienes han ido más allá en la investigación en un tema tan importante como es la salud, desde una perspectiva humana y desde los retos que tiene la salud en México y Michoacán. 

“Necesitamos instituciones más conscientes, no basta con tener instituciones eficientes, debemos de humanizar la atención y sensibilizar nuestro sistema para poner a la persona en el centro de atención”, finalizó.

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