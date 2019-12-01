Legislando en serio y con la escucha activa: Brissa Arroyo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 17:30:59

Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre de 2025.- Las Buenas Acciones merecen ser escuchadas y difundidas, es por ello que en un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, la Diputada Local Brissa Arroyo Martínez, rendirá su Primer Informe Legislativo el próximo 20 de Septiembre a las 11:00 horas.

La Congresista, - Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura-, informó que en este primer año legislativo impulsó y consolidó el Parlamento Abierto cuya fortaleza radica en la escucha activa, dialogar con todos los sectores de la sociedad, llevar su voz al Congreso y convertirlas en Ley.

“Estamos Legislando en serio, con buenas acciones para que nadie se quedé atrás; avanzamos en un trabajo con altura de miras y la convicción de reivindicar el quehacer legislativo”, enfatizó Arroyo.

La legisladora local, integrante de la Comisión de Gobernación, afirmó que cada decisión es derivado de la escucha activa, porque en los avances legislativos se coloca en el centro a la ciudadanía.

“Hemos actuado pensando en el bienestar social, no por consigna política. Con el argumento de la razón y no la imposición”, recalcó.

La diputada local pormenorizó que en congruencia con una izquierda democrática se han acompañado reformas federales y locales que representan más igualdad, justicia, bienestar y la coincidencia con el proyecto que gobierna el país.

Insistió en que no se actúa por consigna política, sino que las decisiones están basadas en el interés social, en el respeto a principios y valores que nos dieron origen y la esencia al proyecto que orgullosamente representa.

Brissa Arroyo se ha convertido en la aliada que la ciudadanía necesita.

Y contundentemente ha expresado:

Somos la voz de las mujeres que luchan contra un entorno de violencia;

Somos la voz de las personas con alguna discapacidad que exigen inclusión; Somos la voz de los pueblos originarios y Somos la voz de los jóvenes.

Hoy a través del Parlamento Abierto legislamos con responsabilidad para que tengan certeza de que sus derechos son defendidos y su voz escuchada.

Para finalizar, Arroyo Martínez convocó a caminar juntos como michoacanos, por encima de colores o ideologías, porque, -indicó-, “la ciudadanía exige que estemos al lado de sus necesidades, por eso la escucha activa tiene el fin de un bienestar y justicia social”.