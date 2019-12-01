Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2026.- La diputada Fabiola Alanís Sámano y el legislador Alejandro Iván Arévalo Vera promovieron el Tercer Festival de la Lenteja que se llevará a cabo el próximo 5 y 6 de diciembre en el municipio de Coeneo, Michoacán, en donde visitantes podrán degustar los diversos platillos que se pueden elaborar teniendo como base dicho grano.

En el patio de La Casona, ambos representantes michoacanos, junto con la presidenta municipal de Coeneo y productores, tuvieron un acercamiento con medios de comunicación para hacer una invitación al Tercer Festival para que conozcan más sobre el grano que actualmente tiene mayor valor nutrimental que el proveniente de Canadá y la egipcia.

En su intervención, el diputado Alejandro Iván Arévalo Vera, habló de la importancia de la producción de la lenteja en la región de Coeneo, Huaniqueo y Zacapu, al ser éste el sostén de muchas familias, y que a últimas fechas, se ha convertido en la base para la diversificación de la gastronomía de la zona.

Precisó que el precio de la lenteja ha tenido un avance importante gracias al impulso que hizo la Presidencia de la República, como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, a través del programa alimentación para el bienestar, al adquirir la producción de la lenteja michoacana, directamente a los pequeños productores de la misma.

Fabiola Alanís Sámano al hacer una invitación para visitar el Tercer Festival de la Lenteja, reconoció el respaldo o a las y los productores al campo en general, y en particular, de la lenteja, al adquirir la federación mil 300 toneladas a un precio justo, misma que actualmente se está distribuyendo a lo largo del país.

“Yo creo que todavía hay desafíos, hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar, para ampliar la producción, para incrementar la productividad, para garantizar que la gente se quede produciendo lo que sabe, lo que la tierra le da, rescatando la vocación productiva de esa región”.

Valeria Aguilar Juárez, Presidenta Municipal de Coeneo, Michoacán junto con los productores Efraín Hurtado Ávila, José Manuel Cendejas y Ángel García Castañeda reconoció que el camino no ha sido fácil, pero que el trabajo constante, con compromiso, amor de servicio y de la mano de su gente, permitió el avance que hoy se tiene con la comercialización de la lenteja michoacana.

“Gobiernos van, gobiernos vienen, pero las certeza de que se esté comprando la lenteja a un precio justo, se les va a quedar a ellos, va a ser una certeza solamente para ellos y para ellas que viven de esto, que viven del campo en Michoacán. Somos grandes productores de maíz, grandes productores de sorgo, grandes productores de lenteja; y como gobierno federal, como gobierno del estado y como gobierno municipal, debemos darle certeza a nuestros productores para que no exista otra vez el desánimo de no querer producirla”, detalló.

El próximo 5 y 6 de diciembre los visitantes de la Tercer Feria de la Lenteja podrán degustar platillos elaborados con lenteja, tales como sopa, atole, uchepos, pinole, gelatina, obleas y diversos productos de panadería.