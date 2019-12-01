Legisladores del PAN en Querétaro buscan bautizar el 25 de marzo como el "Día de la Vida"

Querétaro, Querétaro, 26 de enero del 2026.- Los legisladores que integran el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro ingresaron una propuesta de ley para que el Poder Legislativo declare el día 25 de marzo de cada año como el “Día de la Vida”.

Al respecto, la diputada Juliana Rosario Hernández Quintanar, señaló que, desde hace varios años, diversas instituciones y asociaciones civiles han peleado a lo largo del mundo para que se establezca y reconozca de manera institucional el “Día de la Vida”, y al momento en países como España, Italia, Argentina y Guatemala lo han logrado.

“El derecho a la vida es en el cual se basan todos los derechos humanos y nuestro país ha firmado diversos tratados internacionales en los que el estado se ha comprometido en reconocer, proteger y garantizar el derecho a la vida”.

Indicó que ese día será un espacio para reflexionar, promover y fortalecer políticas públicas que reconozcan el valor de la vida humana, desde la fecundación hasta la vejez. Aclaró que no se trata de crear nuevos derechos o imponer posturas ideológicas, sino de visibilizar un principio universal reconocido por todas las culturas y tradiciones, y es que toda persona humana tiene una dignidad inherente que es estado debe proteger y respetar.

Además de que, dijo, en el estado diversas agrupaciones empresariales, sociales, políticas y de otra índole, han mantenido una firme postura de protección a la vida y como sus representantes ciudadanos es responsabilidad y deber, legislar y promover políticas públicas orientadas a proteger este derecho.

Recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también reconoce en la vida un valor intrínseco y superior a todos los demás derechos esenciales.

Aseveró que también en el estado uno de los fundamentos, protege la vida desde la fecundación hasta la muerte, estableciendo que “el estado respeta, reconoce, protege y garantiza el derecho de todo ser humano desde el momento de la fecundación, como un bien jurídico tutelado y se considera como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta la muerte”.

Indicó que Querétaro ha promovido diversas políticas públicas para hacer realidad la dignidad humana de todos los seres humanos, en ese sentido, expresó que ha promovido la salud infantil, la protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como la prevención de la violencia; dando un acompañamiento especial a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

“El estado ha sido reconocido internacionalmente, por su cohesión comunitaria y su visión humanista, por lo que queremos seguir implementando acciones que protejan y promuevan la cultura de respeto y protección a la vida”.