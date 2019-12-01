Legisladores del PAN denuncian irregularidades en la organización de comparecencia del sector Salud en la Cámara de Diputados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 20:44:38

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.- Una discusión entre legisladores del PAN y Morena se registró durante una comparecencia de funcionarios de Salud en la Cámara de Diputados, luego de que integrantes de la bancada panista cuestionaran la manera en que se estaba llevando a cabo la sesión.

El diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba interrumpió el encuentro para reclamar que el formato de la comparecencia estaba presuntamente arreglado. Su intervención provocó reacciones de legisladores del bloque oficialista, quienes le pidieron respetar el reglamento y seguir el orden del día.

Durante el intercambio, algunos integrantes de Morena le gritaron “¡Qué violento!”, mientras se producían reclamos y acusaciones entre los presentes en el presídium.

A las críticas también se sumó la diputada Noemí Luna, quien cuestionó la participación de Dolores Padierna en la organización de la comparecencia.

A través de redes sociales, Luna señaló que Padierna no forma parte de las comisiones de Salud ni de Seguridad Social, por lo que preguntó por qué intervenía en la conducción de la sesión y decidía si se aceptaban o no las solicitudes para intervenir.

La legisladora panista pidió aclarar bajo qué atribuciones Padierna participaba en el encuentro y exigió que se respetaran las reglas de la Cámara de Diputados.

Hasta el momento, los reclamos de los legisladores del PAN se centran en la organización y conducción de la comparecencia, así como en las condiciones bajo las cuales se permitió la participación de los diputados.