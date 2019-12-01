Legisladores de Querétaro buscan que alumnas embarazadas y alumnos con paternidad culminen sus estudios

Querétaro, Querétaro, 26 de enero del 2026.- Los diputados que integran la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de Querétaro aprobaron reformar la Ley de Educación del Estado de Querétaro, con el objetivo de garantizar la permanencia y conclusión de estudios de alumnas embarazadas, en periodo de maternidad o lactancia, así como de alumnos que se encuentren en situación de paternidad.

Paul Ospital Carrera, presidente de la comisión en mención explicó que esta propuesta tiene que ver con la no discriminación, estigmatización de las mujeres embarazadas en la adolescencia, es decir, estas mujeres que en el bachillerato o en la secundaria resultan embarazadas y que desde la propia institución pública o privada la segregan o las obligan a darse de baja.

“Lo que queremos hacerlo al revés, obligar a las instituciones a darles todas las facilidades para que puedan seguir estudiando, para que sean mucho más flexibles, para que puedan atender su embarazo, con las citas médicas, etcétera y no tenga que ser esto una causa de deserción escolar”.

Dijo desconocer cuántas mujeres que están estudiando y se encuentran embarazadas tienen que dejar de estudiar, pero aclaró que esta situación se presenta normalmente en los colegios de bachilleres, Conalep, Cecytec y CBtis y que muchísimas se dan de baja por esta situación.

“Este dato habrá que preguntarles a los directivos de media superior de la entidad, pero lo que buscamos es que en la ley quede muy claro que están obligados a buscar todas las facilidades a ser flexibles para que no dejen de estudiar”.

Enrique Correa Sada, autor de la iniciativa destacó que el embarazo o la paternidad, especialmente cuando no son planeados, suelen colocar a las y los estudiantes en un estado de vulnerabilidad que, en muchos casos, los obliga a abandonar sus estudios.

“Hoy en México, muchas jóvenes y jóvenes enfrentan solo dos opciones: continuar estudiando con enormes dificultades o dejar la escuela para atender una circunstancia de vida. Esa no debería ser la historia de ninguna mexicana ni de ningún mexicano”.

Detalló que la iniciativa establece la obligación expresa para las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, de otorgar facilidades administrativas, académicas y realizar adecuaciones curriculares y normativas, a fin de asegurar la continuidad escolar en condiciones de equidad, dignidad y no discriminación.

Subrayó que permitir que una estudiante abandone la escuela por un embarazo convierte una dificultad en una verdadera tragedia, ya que las probabilidades de retomar los estudios disminuyen drásticamente.

“Darles las herramientas para concluir sus estudios es también darles mejores condiciones para sacar adelante a sus hijas, hijos y su propio proyecto de vida. El embarazo o la paternidad no pueden ser sinónimo de truncar sueños”,

Consideró que este proyecto de ley tiene un alto contenido de protección de derechos humanos, fomenta la inclusión y combate la discriminación dentro del sistema educativo.