Legado de Carlos Manzo continuará en Uruapan: Grecia Quiroz tras inaugurar farmacia pública

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 07:56:16

Uruapan, Michoacán, 21 de diciembre del 2025.- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, acudió este día a la inauguración de la Farmacia Gratuita del Sombrero en la comunidad de San Andrés Coru, un proyecto enfocado en brindar medicamentos y atención básica de salud a la población.

Durante el acto, la alcaldesa estuvo acompañada por la diputada federal Lupita Arias, con quien realizó el corte de listón de este nuevo espacio que ofrecerá insumos médicos de manera gratuita, como parte de una estrategia de apoyo social para las comunidades del municipio.

A través de sus redes sociales, Quiroz destacó que la apertura de la farmacia representa la continuidad del trabajo impulsado por su esposo, el ex presidente municipal Carlos Manzo, quien fuera asesinado, subrayando que su legado “sigue y seguirá vigente”, pese a las críticas que pueda generar su mención constante en la vida pública del municipio.

“La gente es y seguirá siendo nuestra prioridad”, expresó la edil municipal, quien agradeció las muestras de apoyo y cariño recibidas, además de reiterar que su administración mantendrá el compromiso de caminar junto a la ciudadanía.

La presidenta municipal cerró su mensaje con consignas en memoria de Carlos Manzo y reafirmó su postura de no retroceder en los proyectos sociales que, dijo, buscan mejorar la calidad de vida de las familias uruapenses.

¡QUE VIVA CARLOS MANZO! ¡NI UN PASO ATRÁS!, sentenció Grecia Quiroz.