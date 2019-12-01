Laura Ballesteros señala ausentismo de diputados durante sesión en San Lázaro

Laura Ballesteros señala ausentismo de diputados durante sesión en San Lázaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 19:42:18
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Ciudad de México, 24 de marzo de 2026.- La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, denunció el ausentismo de legisladores durante la sesión presencial realizada este martes en la Cámara de Diputados.

A través de sus redes sociales, la legisladora informó que la sesión estaba programada para las 11:00 horas; sin embargo, a las 10:57 horas únicamente se encontraban presentes 123 diputados de un total de 500. Posteriormente, a las 11:57 horas, la cifra aumentó a 390 legisladores en el recinto.

“Vengan a trabajar diputados, como lo hace la gente de a pie de México”, expresó Ballesteros en su publicación, en la que criticó la falta de puntualidad y compromiso de algunos integrantes del Congreso.

Asimismo, destacó la labor del personal de la Cámara de Diputados, al señalar que las y los trabajadores sí cumplen con jornadas laborales completas y son quienes contribuyen al funcionamiento del Poder Legislativo.

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