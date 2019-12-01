Laura Ballesteros exige publicar reforma para mejorar salarios del personal de salud

Laura Ballesteros exige publicar reforma para mejorar salarios del personal de salud
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 20:11:00
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Ciudad de México, 21 de octubre de 2026.- La legisladora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros Mancilla, pidió que se publique una reforma que busca mejorar los salarios del personal de salud, la cual, según señaló, ya fue aprobada, pero sigue pendiente de publicación.

A través de sus redes sociales, Ballesteros acusó a Morena de mantener detenida la reforma y señaló que esta situación impide que los trabajadores puedan beneficiarse de los cambios salariales.

Ante esto, informó que la Bancada Naranja pondrá amparos a disposición de los trabajadores de la salud para ayudarlos a defender sus derechos y reclamar los salarios que les corresponden.

La legisladora también aseguró que su bancada continuará con las acciones necesarias para exigir que la reforma sea publicada y pueda aplicarse.

Finalmente, Ballesteros expresó su respaldo al personal de salud y afirmó que continuará la lucha para que reciban un salario digno por su trabajo.

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