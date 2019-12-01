Las voces jóvenes deben incidir en las decisiones públicas: Giulianna Bugarini, al clausurar Parlamento Juvenil Incluyente 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 20:04:49

Morelia, Michoacán, a 31 de octubre de 2025.- Con la presentación de más de 120 propuestas legislativas elaboradas por jóvenes de todo el estado, concluyeron los trabajos del Parlamento Juvenil Incluyente 2025, un espacio de participación ciudadana que se reactivó tras varios años de inactividad.

Durante el acto de cierre, la presidenta del Congreso del Estado, diputada Giulianna Bugarini Torres, destacó la importancia de abrir espacios reales de diálogo y escucha para la juventud michoacana.

“Qué importante es escuchar sus proyectos e ideas. Hoy lo hicimos, y nuestro compromiso es que este Parlamento no se quede en un ejercicio de simulación. Vamos a dar seguimiento a las iniciativas para que puedan convertirse en realidad”, afirmó la legisladora.

Asimismo, reconoció el liderazgo de la diputada Grecia Aguilar, impulsora de esta edición del Parlamento, quien encabezó los trabajos de vinculación con las juventudes michoacanas.

“Este Parlamento es una muestra de lo que sucede cuando las instituciones escuchan al pueblo joven. La diputada Giulianna Bugarini y yo coincidimos en que las y los jóvenes deben ser protagonistas, no espectadores, del cambio social”, señaló Aguilar.

Bugarini recordó que años atrás ella misma participó en el primer Parlamento Juvenil, experiencia que marcó su vocación pública.

“Llegué ilusionada, sabiendo que mi voz podía ser escuchada. Hoy, como presidenta del Congreso, mantengo ese mismo compromiso: que las y los jóvenes tengan un papel activo en la transformación de Michoacán”, concluyó.