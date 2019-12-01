Las voces de la niñez fortalecen la democracia y construyen un mejor Michoacán: Grecia Aguilar

Morelia, Michoacán, a 26 de junio de 2026.- La coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, Grecia Aguilar Mercado, reconoció la participación, el talento y el compromiso de las niñas y los niños que integraron el Parlamento Infantil Incluyente 2026, al señalar que sus propuestas representan una valiosa aportación para construir un Michoacán más justo, incluyente y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

La legisladora destacó que abrir espacios donde la niñez pueda expresarse, debatir y presentar iniciativas fortalece la cultura democrática desde edades tempranas, además de fomentar valores como el respeto, la participación ciudadana y el compromiso con su comunidad.

“Las voces de nuestras niñas y niños son el mejor cimiento para el futuro. Escucharlas y tomarlas en cuenta no solo es una responsabilidad institucional, sino un compromiso con la construcción de un estado donde todas y todos tengan las mismas oportunidades para desarrollarse”.

Grecia Aguilar celebró el éxito del Parlamento Infantil Incluyente 2026, ejercicio que reunió a 42 niñas y niños provenientes de distintos municipios del estado, quienes desde la máxima tribuna de Michoacán presentaron propuestas legislativas enfocadas en la inclusión, la erradicación de la violencia, la protección del medio ambiente, el fortalecimiento de la salud y el uso seguro y responsable de las redes sociales.

La coordinadora parlamentaria resaltó que las y los pequeños legisladores demostraron sensibilidad y compromiso al abordar problemáticas que afectan directamente a la infancia, haciendo énfasis en la necesidad de generar espacios libres de discriminación, garantizar entornos seguros, promover el cuidado del medio ambiente y reforzar acciones para prevenir los riesgos digitales.

Finalmente, Grecia Aguilar reiteró su reconocimiento a todas las niñas y niños parlamentarios, así como a sus familias, docentes y autoridades educativas que hicieron posible este ejercicio democrático, convencida de que escuchar las ideas de la infancia y la juventud es fundamental para construir un Michoacán más participativo, incluyente y con mejores oportunidades para todas y todos.