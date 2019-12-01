Las mujeres sostienen Michoacán y deben ser protagonistas de las decisiones: Grecia Aguilar

Zitácuaro, Michoacán a 16 de noviembre del 2026.- Las mujeres son el motor de Michoacán, tienen nombre, rostro y causas que todos los días impulsan desde sus hogares, comunidades, espacios de trabajo y ámbitos de participación social y política, afirmó la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, al participar en la inauguración de este encuentro realizado en Zitácuaro.

La legisladora destacó que este congreso reconoce la fuerza, el esfuerzo y el liderazgo de miles de mujeres que sostienen a sus familias y contribuyen al desarrollo de sus comunidades, por lo que es fundamental generar espacios que fortalezcan sus capacidades y amplíen sus oportunidades de participación.

El encuentro forma parte de una serie de congresos distritales organizados por Movimiento Ciudadano y su colectivo Mujeres en Movimiento en Michoacán, con el propósito de impulsar el liderazgo, la capacitación y la participación política de las mujeres en las distintas regiones de la entidad.

En esta quinta edición se reunieron mujeres líderes, emprendedoras, profesionistas, activistas y estudiantes de Zitácuaro, así como de Aporo, Benito Juárez, Jungapeo, Epitacio Huerta y Tuxpan, quienes participaron en conferencias, talleres de liderazgo y espacios de networking para intercambiar experiencias, fortalecer sus conocimientos y construir redes de colaboración.

Grecia Aguilar reconoció el trabajo y compromiso de las participantes, al señalar que escuchar sus experiencias, visibilizar sus causas y fortalecer su organización es indispensable para avanzar hacia una sociedad con mayores oportunidades y condiciones de igualdad.

Finalmente, reiteró que desde Movimiento Ciudadano y desde la bancada naranja se continuará impulsando espacios donde las mujeres tengan voz, participen en las decisiones públicas y cuenten con herramientas para ejercer su liderazgo, porque reconocer a quienes sostienen Michoacán también significa abrirles más oportunidades.